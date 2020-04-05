MikoPBX WIKI

MikoPBX
Интеграция с 1С
Модули
MikoPBX
Интеграция с 1С
Модули
Яндекс.Облако — это набор связанных сервисов, которые помогут вам быстро и безопасно взять в аренду вычислительные мощности в тех объемах, в которых это необходимо. Сервис предоставляет пробный период, в течение которого вы сможете ознакомиться со всеми его возможностями.
В этом блоге мы покажем, как быстро развернуть виртуальную машину с АТС MikoPBX, используя сервис Yandex Compute Cloud.
1) Перейдите на страницу сервиса https://cloud.yandex.ru. Пройдите регистрацию или используйте уже имеющуюся учетную запись яндекса
2) Сразу после регистрации вам будет доступна консоль управления облачными сервисами(https://console.cloud.yandex.ru/)
3) Перед работой с сервисами необходимо создать платежный аккаунт. Внимательно ознакомьтесь с условиями пробного периода. Для создания платежного аккаунта перейдите в раздел Биллинг и добавьте аккаунт
Перед созданием ВМ необходимо загрузить образ диска с установленной аскозией в облачное хранилище Object Storage.
1) Скачайте образ MikoPBX из личного кабинета или запросите образ через форму обратной связи. Использовать необходимо образ формата *.raw
2) Перейдите в окно управления облачным хранилищем
3) Создайте новую корзину
4) Загрузите в корзину образ диска MikoPBX
5) После завершения загрузки скопируйте ссылку на образ, она нам понадобиться при создании образов для виртуальной машины
1) Перейдите в панель управления сервисом Compute Cloud
2) В разделе Образы загрузите образ диска, который ранее был загружен в облачное хранилище. В поле Ссылка укажите ссылку на образ, которую получили на предыдущем этапе
3) Дождитесь загрузки образа
4) Перейдите в раздел Виртуальные машины и добавьте новую ВМ. Выберите подходящую для вас зону доступности. О зонах доступности описано в документации сервиса
5) Добавьте диск для операционной системы. Размер диска 1 Гб, назначение Загрузочный, тип диска HDD, наполнение - выберите ранее загруженный образ диска
6) Добавьте второй диск для хранения медиа данных. Размер диска 50 Гб, тип - HDD, пустой
7) Добавьте сеть с настройками по-умолчанию
8) Параметры вычислительных ресурсов: гарантированная доля vCPU 100%, один процессор vCPU, RAM 1 Гб
9) Для доступа к серверу АТС по ssh будет использоваться логин и пароль, по-умолчанию логин root, пароль admin. В генерации ssh ключа нет необходимости, укажем произвольное имя пользователя, а в поле SSH key ssh-rsa
10) После создания ВМ, дождитесь ее запуска
1) После установки необходимо подключиться к АТС по ssh и смонтировать дополнительный диск для хранения медиа данных. Перейдите в свойства ВМ, скопируйте публичный IP адрес АТС
2) Зайдите на публичный IP адрес АТС(стандартный Логин - admin, пароль- admin) и перейдите в меню Обслуживание - SSH консоль.
3) После подключения необходимо вызвать консоль управления АТС Аскозия. Для этого в командной строке выполните команду
php -f /etc/rc/console_menu
4) В меню выберите пункт 6 Подключить диск для хранения данных, убедитесь, что система предлагает верный диск, и укажите его для подключения
5) После подключения диска, отключаемся от станции и переходим к настройке станции через web интерфейс
1) При запуске виртуальной машины по-умолчанию мы получили динамический IP адрес. Для тестирования работы системы он подойдет, но в случае настройки системы в рабочем режиме необходимо получить статический IP адрес. Инструкция по получению статического IP представлена в документации облачного сервиса.
2) Введем публичный IP адрес аскозии в web браузере, откроется форма аутентификации. По-умолчанию установлен логин admin, пароль admin
3) В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности системы, необходимо изменить пароли для web и ssh подключения на сложные, активировать и настроить сетевой экран по инструкции
4) Перейдем в раздел Сетевые интерфейсы. Сервер АТС находится за NAT, активируем соответствующую настройку, укажем публичный IP АТС и сохраним настройки.
5) Перейдите на вкладку Сотрудники. АТС поставляется в преднастроенном состоянии, будет доступно для использования три SIP учетные записи. Авторизуем программный софтфон MicroSIP по инструкции под учетной записью 201
6) Подключим провайдер Zadarma к MikoPBX по инструкции и настроим прием всех входящих звонков на номер 201. Совершим наш первый звонок! С любого городского номера позвоним на номер Zadarma, который подключен к MikoPBX. Вызов должен пойти на наш софтфон MicroSIP, авторизованного под 201 учетной записью.
В итоге мы получили собственную облачную АТС Аскозия развернутую с использованием сервисов яндекса. Теперь можно приступать к настройке и запуску АТС в рабочем режиме. Дополнительную информацию по настройкам АТС MikoPBX можно найти на wiki.