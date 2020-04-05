MikoPBX WIKI

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Установка и запуск АТС MikoPBX в облаке Яндекс

Обратно к инструкциям Яндекс.Облако — это набор связанных сервисов, которые помогут вам быстро и безопасно взять в аренду вычислительные мощности в тех объемах, в которых это необходимо. Сервис предоставляет пробный период, в течение которого вы сможете ознакомиться со всеми его возможностями. В этом блоге мы покажем, как быстро развернуть виртуальную машину с АТС MikoPBX, используя сервис Yandex Compute Cloud.

Регистрация в сервисе

1) Перейдите на страницу сервиса https://cloud.yandex.ru. Пройдите регистрацию или используйте уже имеющуюся учетную запись яндекса 2) Сразу после регистрации вам будет доступна консоль управления облачными сервисами(https://console.cloud.yandex.ru/) 3) Перед работой с сервисами необходимо создать платежный аккаунт. Внимательно ознакомьтесь с условиями пробного периода. Для создания платежного аккаунта перейдите в раздел Биллинг и добавьте аккаунт

Загрузка образа MikoPBX в облачное хранилище

Перед созданием ВМ необходимо загрузить образ диска с установленной аскозией в облачное хранилище Object Storage. 1) Скачайте образ MikoPBX из личного кабинета или запросите образ через форму обратной связи. Использовать необходимо образ формата *.raw 2) Перейдите в окно управления облачным хранилищем 3) Создайте новую корзину 4) Загрузите в корзину образ диска MikoPBX 5) После завершения загрузки скопируйте ссылку на образ, она нам понадобиться при создании образов для виртуальной машины

Создание виртуальной машины

1) Перейдите в панель управления сервисом Compute Cloud 2) В разделе Образы загрузите образ диска, который ранее был загружен в облачное хранилище. В поле Ссылка укажите ссылку на образ, которую получили на предыдущем этапе 3) Дождитесь загрузки образа 4) Перейдите в раздел Виртуальные машины и добавьте новую ВМ. Выберите подходящую для вас зону доступности. О зонах доступности описано в документации сервиса 5) Добавьте диск для операционной системы. Размер диска 1 Гб, назначение Загрузочный, тип диска HDD, наполнение - выберите ранее загруженный образ диска 6) Добавьте второй диск для хранения медиа данных. Размер диска 50 Гб, тип - HDD, пустой 7) Добавьте сеть с настройками по-умолчанию 8) Параметры вычислительных ресурсов: гарантированная доля vCPU 100%, один процессор vCPU, RAM 1 Гб 9) Для доступа к серверу АТС по ssh будет использоваться логин и пароль, по-умолчанию логин root, пароль admin. В генерации ssh ключа нет необходимости, укажем произвольное имя пользователя, а в поле SSH key ssh-rsa 10) После создания ВМ, дождитесь ее запуска

Предварительная настройка АТС MikoPBX

1) После установки необходимо подключиться к АТС по ssh и смонтировать дополнительный диск для хранения медиа данных. Перейдите в свойства ВМ, скопируйте публичный IP адрес АТС 2) Зайдите на публичный IP адрес АТС(стандартный Логин - admin, пароль- admin) и перейдите в меню Обслуживание - SSH консоль. 3) После подключения необходимо вызвать консоль управления АТС Аскозия. Для этого в командной строке выполните команду php -f /etc/rc/console_menu 4) В меню выберите пункт 6 Подключить диск для хранения данных, убедитесь, что система предлагает верный диск, и укажите его для подключения 5) После подключения диска, отключаемся от станции и переходим к настройке станции через web интерфейс

Настройка АТС MikoPBX в web интерфейсе